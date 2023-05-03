Karşıyaka'da ikinci Erman Güraçar dönemi kötü gidiyor

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü olan Erman Güraçar, bu sezon ikinci kez geldiği Kaf-Kaf'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hem play-off hattının dışında kaldı hem de beklentileri karşılayamadı.

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlarken, ligin 12. haftasında alınan Ağrıspor beraberliği ve daha sonra 14. haftadaki 52 Orduspor FK yenilgisinden sonra Karşıyaka yönetimi, 48 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Takımın başına Selahaddin Dinçel'i getiren yeşil-kırmızılılar, yine beklenen sonuçları alamadı ve play-off hattının dışında kalınca Dinçel ile yollarını ayırdı. Karşıyaka'da Dinçel'den boşalan koltuğa bu sezon ilk 14 hafta takımın başında yer alan Erman Güraçar ile anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. İkinci Karşıyaka dönemine başlayan Güraçar, beklentileri karşılayamadı ve çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak play-off hattının dışında kaldı.