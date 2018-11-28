Karşıyaka'da ilk yardım gönüllüleri yetişiyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, toplumsal ilk yardım kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalar yürüten belediye, ücretsiz eğitimlerle ‘ilk yardım gönüllüleri' yetiştiriyor. Her ay gerçekleştirilen ‘Afetlerde İlk Yardım' ve ‘Temel Yaşam Desteği' eğitimlerine, isteyen herkes sadece ön kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Türkiye'de, "İlk Yardım Eğitim Merkezi" kuran Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle yüzlerce kişiye ilk yardım bilinci kazandırdı. İlk yardım eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimler, her ay belirli tarihlerde Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Afetlerde ilk yardım eğitiminde, herhangi bir afet sonucunda yaşanabilecek yaralanma durumlarında bilinmesi gereken müdahale teknikleri aktarılırken, genel ilk yardım, kanama ve kırıklarda ilk yardım, hasta taşıma teknikleri gibi önemli bilgiler veriliyor. Temel yaşam desteği eğitiminde ise katılımcılara hasta-yaralının birincil değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği ve kalp masajı ile suni solunum teknikleri, eğitim mankenleri aracılığıyla uygulamalı olarak gösteriliyor. Doğru müdahale tekniklerini öğrenmek isteyen herkesin, 369 27 30 numaralı telefondan ön kayıt yaptırarak, eğitimlere katılabileceği bildirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, toplumun doğru ilk yardım teknikleri konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşması gerektiği ifade edildi. Akpınar, "Bu hedefe katkı koyabilmek adına ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden, bugüne kadar yüzlerce yurttaşımız yararlandı. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için yoğun şekilde sürdürdüğümüz eğitimlere, her yaş ve kesimden yurttaşlarımızı bekliyoruz" dedi.