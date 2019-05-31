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Karşıyaka'da işgale ‘kaldırım' çözümü

Kent içi düzeni ve halkın huzurunu korumak adına işgal sorunuyla mücadeleye hız veren Karşıyaka Belediyesi, Çarşı’da yeni bir düzenleme çalışması başlattı.

Kent içi düzeni ve halkın huzurunu korumak adına işgal sorunuyla mücadeleye hız veren Karşıyaka Belediyesi, Çarşı'da yeni bir düzenleme çalışması başlattı. İlk etapta, Arabacılar Sokağı olarak da bilinen ‘Şehit Üsteğmen İsmail Cazgır Sokak'ta yapılan ve işyerlerinin işgal alanını sınırlandıran ‘kaldırım' uygulaması, önümüzdeki süreçte ihtiyaç olan diğer sokaklarda da hayata geçirilecek.



Karşıyaka Belediyesi, yaya geçişini zorlaştıran ve görüntü kirliliği yaratan kamusal alan işgallerine, ‘kaldırım platformlar' ile çözüm getirecek. Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uygulama kapsamında ilk çalışma, Şehit Üsteğmen İsmail Cazgır Sokak'ta (1690 Sokak) hayata geçirildi. Sokak üzerindeki işyerlerinin önünde kaldırım düzenlemesi yapılırken; esnafın masa, sandalye ya da satış yapılan ürünleri koyabildiği işgal alanları bu platform ile sınırlandırıldı.



Devamı gelecek


Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Karşıyaka'mızın kanayan yarası haline gelen işgal sorununa karşı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şehit Üsteğmen İsmail Cazgır Sokak ile başlattığımız kaldırım uygulaması sayesinde esnafımızın izinli işgal alanından taşmasının önüne geçerken, denetimi de kolaylaştırmış olacağız. Halkın kontrolünü de mümkün kılacağız. Mustafa Kemal Paşa Camii etrafındaki bölge ile devam edecek bu çalışmamızı, ihtiyaç olan diğer sokaklarımıza da taşıyacağız. Amacımız hem esnafımızın hem de halkımızın huzurunu korumak, sokaklarımıza da düzen getirebilmektir” dedi.

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