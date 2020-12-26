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Karşıyaka'da korona virüs şoku

Karşıyaka, 5’i futbolcu 1’i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Karşıyaka, 5'i futbolcu 1'i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.


Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı. Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.

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