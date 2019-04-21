Karşıyaka'da kültür-sanat zirvesi

Karşıyaka'yı ‘ortak akıl' ilkesiyle yönetmek için yola çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Başkan Tugay, “Kültür sanat politikalarımızı birlikte belirleyeceğiz. En büyük hedefimiz sanatı sokağa taşımak. Bu alanda Türkiye'ye örnek bir kent haline gelebilmektir” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 2 haftalık süreçte gerçekleştirdiği üçüncü sivil toplum buluşması olan toplantıya, yaklaşık 100 konuk katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem Güncü ile birlikte toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Tugay, tüm konuklara tek tek söz vererek, kültür ve sanat alanındaki talep ve önerilerini dinledi. Karşıyaka'nın kültür seviyesi yüksek bir kent olduğuna dikkat çeken Tugay, bu zenginlikten faydalanacaklarını ve her kesimle işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Sanat konseyi kurulacak

Başkan Tugay, “Kültür sanat alanındaki vizyonumuzu birlikte oluşturabilmek hedefiyle bu toplantıyı düzenledik. Önümüzdeki süreçte bu çabamızı daha da ileriye taşıyarak, her kesimin temsil edildiği bir yapı ile ‘Kültür Sanat Konseyi' kuracağız. Daha çok dinlemek, insanların uygun gördüğü konular üzerine çalışmak, herkesi kucaklamak istiyoruz. Sokaklarda, meydanlarda, kentin değişik bölgelerinde çalışmalar yapacağız. Sanatı sokağa taşıyacağız. Ayrıca, bize ait olan simgesel varlıkları ortaya çıkarma konusunda ihmal olduğuna inanıyoruz. Bu eksiği gidermeliyiz. Karşıyaka'nın sembolü olacak materyaller üretebilir, atölye ve butikler kurabiliriz. Birlikte çalışmak istediğimiz önemli konulardan biri de budur” diye konuştu.

“İşbirliğine hazırız”

Toplantıda konuşan katılımcılar da kendilerine söz hakkı tanınmasından memnuniyet duyduklarını ve işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Kent Müzesi kurulması, sanat sokağı oluşturulması, dezavantajlı bölgelerde eğitimler ve etkinlikler düzenlenmesi, engelli bireylere ve çocuklara yönelik faaliyetlerin artırılması, şiir ve beste yarışmaları yapılması, sanatçı ve ressamların katkı sağlayacağı örnek bir hayvan barınağı inşa edilmesi gibi öneriler sıralandı. Karşıyaka'nın tarihi değerlerinin korunması, sahip çıkılması ve kent kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Su parkı ve Disneyland benzeri yatırımlarla ilçenin turistik kimliğinin güçlendirilebileceği ifade edildi. Kente 2-3 bin kişilik bir tesis kazandırılması, belediyenin derneklere salon tahsisi, ses-ışık düzeni gibi konularda daha fazla destek vermesi de istendi.