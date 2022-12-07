Karşıyaka'da, Kütahyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor

Karşıyaka, TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 16. hafta müsabakasında oynayacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 3. Lig 1. Grup 16. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Kütahyaspor'a konuk olacak. 11 Aralık Pazar günü saat 14.00'de başlayacak karşılaşma Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka'da hazırlıklar başladı. Selçuk Yaşar Spor Tesisleri gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.