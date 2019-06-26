Karşıyaka'da Mesut Toros sözleşme uzattı

Lig ekiplerinden Karşıyaka'da Teknik Direktör Mesut Toros, iki yıllık yeni sözleşme imzalayarak yuvada kaldı.

Basketbolda Ufuk Sarıca'ya imza attıran Karşıyaka, futbolda mevcut teknik direktörünü bırakmadı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen ve son sırada aldığı yeşil-kırmızılılarda Play-Off oynama başarısı gösteren Mesut Toros, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına yeşil-kırmızılı takıma bağlayan yeni sözleşmeye imza attı. Birçok TFF 2. Lig takımından teklifler almasına rağmen Karşıyaka'da kalan deneyimli teknik adam, yola İzmir ekibinde devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Toros, “Geldiğimiz günden bu yana çok özverili bir çalışmayla iyi bir birliktelikle Karşıyaka'yı hak ettiği yere getirmek için mücadele ettik. Geçen sezon takımımızı Play-Off'a kadar taşıdık. 2. Lig'e çıkma şansımız vardı ancak zorlu Play-Off'ta başaramadık. Oyuncularımız armaya yakışacak büyük bir savaş verdiler. Geride kalan sezonda şampiyonluk yaşamasak da olumlu geçirerek daha iyi başarılar adına güven tazeledik” dedi.

“Çok çalışmaya devam edeceğiz”

Karşıyaka'nın mücadele ettiği her branşta hedefi olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, “Lig bittikten sonra birçok teklif aldım. Bu tabi beni mutlu etti ancak ben bu teklifleri Karşıyaka ile yakaladığım birliktelikten sonra aldım. Karşıyaka'da çok mutlu ve huzurluyum. Karşıyaka'nın hayalleri ve hedefleri hiçbir zaman bitmez. Önümüzdeki sezon da çok iyi çalışarak Karşıyaka'yı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Geçen sezondan sonra beklentiler yükseldi. Tüm hedefimiz lige iyi bir başlangıç yapmak. Karşıyaka'yı hak ettiği yere hedefe taşımak için her şeyi yapacağız. Bunun için de çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Toros ayrıca takımdan ayrılmak isteyen oyuncu olmadığını ancak birkaç isimle ilerleyen günlerde bazı isimlerle yolların ayrılacağını sözlerine ekledi.

Büyükkarcı: “Hocamızın başarılı olacağından şüphemiz yok”

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Mesut Toros idaresinde başarılı günler göreceklerini savundu. Büyükkarcı, “Geçen sezonun başında takıma çok güvendiğimi defalarca söylemiştim. Mesut hocanın gelmesiyle takıma olan güvenim birkaç kat daha arttı. Yönetim olarak uzun süreli birlikteliklerden yanayız. Çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Kan ve mantık uyduğu zaman başarılara imza attığımızı gördük. Mesut Toros ve Karşıyaka arasında Kan ve mantık çok iyi uyuyor. O yüzden hocamızla 2 sene daha anlaşma yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Sözleşme 2 yıllık ama daha üst liglerde birlikteliğimiz devam edecek. Hızlı bir imza töreni yaptık çünkü hocamız hemen işe koyulmak istedi. Hocamızın başarılı olacağından hiç şüphemiz yok” diye konuştu.