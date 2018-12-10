Karşıyaka'da örnek güç birliği

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından sivil toplum örgütleri ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan ‘STK Kurumsal İletişim Birimi', sosyal proje üretim merkezi haline geldi. 1,5 yıllık süreçte 30 dernek ile işbirliği yapan birim, farklı alanlarda 50'ye yakın projeyi hayata geçirdi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından sivil toplum örgütleri ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan ‘STK Kurumsal İletişim Birimi' çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu projeler arasında; özellikle hasta ve engelli bireylere destek verilen çalışmalar dikkat çekti. İZOT Otizm Korosu Konserleri, Sesli Betimleme Sinema Günleri, kan ve kök hücre bağış kampanyası, kanserli hastalar ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi KİTVAK Hasta Konuk Evi yararına düzenlenen konser gibi pek çok organizasyon yoğun katılımlarla gerçekleştirildi.

Çocuk gelinlere dikkat çekmek adına sahnelenen tiyatro gösterisi, KSK efsanelerinin anıldığı Vefa Günleri, ‘İzmir'in Kurtuluş Gecesi-Atatürk Karşıyaka'da' başlıklı sunumlar, geliri Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'ne aktarılan fotoğraf sergisi gibi etkinlikler de büyük ilgi gören projeler arasında yer aldı. Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren STK Kurumsal İletişim Birimi, sayıları 50'ye ulaşan bu projeler için 30 dernekle işbirliği yaparken, ortak çalışmaların artarak süreceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Kentimizin tüm kesimleriyle olduğu gibi, sivil toplum örgütlerimizle de işbirliği içinde çalışıyor, birlikte örnek projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Tamamı toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan projelerde el ele verdiğimiz tüm derneklere teşekkür ediyorum. ‘Birlikten kuvvet doğar' anlayışı içinde, daima ortak akılla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.