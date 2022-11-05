Karşıyaka'da sakatlıklar can sıkıyor

Karşıyaka'da tek hedef 8 önemli eksikle gideceği Yomraspor deplasmanından 3 puanla İzmir'e dönmek.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, 6 Kasım Pazar günü (yarın) konuk olacağı Yomraspor deplasmanına 8 önemli oyuncusundan yoksun bir şekilde gidiyor. Çapraz bağlarından tedavi gören Kerem Pala, kas zorlanması yaşayan Taha Yeşilbaş, ağrıları bulunan Fatih Taşdelen, kasında yırtık tespit edilen Onur Kolay, akciğerinde doku yaralanması bulunan Mustafa Aşan, eklem ağrısı olan Furkan Deniz, bel ağrısı yaşayan Fatih Ergen ve son antrenmanında halsizlik şikayeti olan Ertuğrul Sancaktutan Karadeniz deplasmanında forma giyemeyecek.

Karşıyaka tekrar çıkışa geçmek istiyor

Yeşil-kırmızılı cephede teknik direktör Erman Güracar'ın, bu 8 önemli oyuncunun yokluğu takıma etki etmemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Rotasyonda bulunan oyuncularla özel olarak ilgilenen Güracar'ın tek hedefi 3 puanla İzmir'e dönmek. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ligin son sırasındaki Yomraspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

İzmir ekibi, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 16 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Karşıyaka'nın rakibi Yomraspor ise bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligin son sırasında yer alıyor.