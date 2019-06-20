Karşıyaka'da sanat salondan sokağa taşındı

Yaz akşamlarını müzik ve sanatla renklendirmek amacıyla Kent-KODA yaz konserlerini başlatan Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde gerçekleştirdi. Alanı dolduran her yaştan sanatseverler, müzik şölenini büyük ilgiyle dinledi.

Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ ile Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) iş birliğinde düzenlenen yaz konserlerine bu akşam (20 Haziran Perşembe) 100. Yıl Parkı ev sahipliği yapacak. KODA sanatçılarından oluşan trio ve quartet gruplar; 25 Haziran'da Latife Hanım Köşkü, 27 Haziran'da da Tay Park'ta halka müzik ziyafeti sunmaya devam edecek. Organizasyon kapsamında yaz sezonu boyunca haftada iki kez, ilçenin farklı noktalarında konserler gerçekleştirilecek.

Tüm Karşıyakalıları konserlere davet eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyakamızda sanatı salonlardan sokaklara taşımak ve daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek amacıyla düzenlediğimiz Kent-KODA yaz konserleri çok güzel bir başlangıç yaptı. Sanatçılarımıza ve konuğumuz olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz boyunca devam edecek konserlere her yaş ve kesimden Karşıyakalıları bekliyorum" dedi.