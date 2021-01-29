Karşıyaka'da Soner Tolungüç dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılığı getirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, teknik direktör Soner Tolungüç ile yollarını ayırdığını açıkladı. Karşıyaka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktör Soner Tolungüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tolungüç'e, bugüne kadar hak etmiş olduğu tüm alacaklar Kulübümüz tarafından ödenmiştir."

25 Eylül 2019 tarihinden itibaren Karşıyaka'da ikinci kez teknik direktörlük görevi yapan Tolungüç, bu dönemde çıktığı 44 resmi maçta ve 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle mücadele ederek 1.75 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon başında Karşıyaka ve Soner Tolungüç arasında sözleşme şartlarının uyuşmaması sebebiyle bir ayrılık daha yaşanmıştı. Ancak tekrar yapılan görüşmeler sonucu taraflar anlaşma sağlamıştı.