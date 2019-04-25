Karşıyaka'da ‘stat' zirvesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde, statlarla ilgili konu ele alınırken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Stat inşaatının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ tarafından bir an önce başlatılması için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu üyeleri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, belediye meclisi üyeleri ve bürokratlar, stat zirvesinde buluştu.

İZVAK Başkanı Ali Erten, toplantıda stat projesi ile ilgili bir sunum yaptı. Yalı'daki 27 bin 725 metrekarelik alanda hayata geçirilecek projenin iki kere ihale edildiğini, iki kere iptal edildiğini belirten Erten, “Stat alanına bugüne kadar 2 bin kazık çakıldı ve 16 milyon liralık harcama yapıldı. Bundan sonraki süreç ikmal ihalesi ile devam edecek. Bürokratik ve hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Erten, stat çevresinde bulunan konutlarda yaşayan vatandaşların projeye karşı açtığı davanın sürdüğünü; ancak 15 gün önce mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişinin projenin yüzde 100 oranında uygun olduğunu belirterek, itirazların geçersiz sayılması yönünde rapor verdiğini söyledi. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı da, destekleri için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti. Zirvede ayrıca, stat projesinin yan tarafında bulunan alana yeraltı otoparkı yerine katlı otopark yapılabileceği de konuşuldu.

Tugay da, "Stat inşaatının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ tarafından bir an önce başlatılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz hazırız ve belediye olarak asla engel koymayız" dedi.

Başkan Tugay, zirvenin ardından futbol takımının antrenmanını ziyaret etti. 28 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Sultanbeyli Belediyespor ile play-off mücadelesine çıkacak olan takıma başarılar dileyen Tugay, şöyle konuştu:

"Kalbimiz sizinle çarpıyor, sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu haftaki karşılaşmada da yanınızdayız. Elinizden gelen mücadeleyi vermenizi bekliyoruz."