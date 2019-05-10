Karşıyaka'da ‘streetball' heyecanı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük coşkuyla kutlamaya hazırlanan Karşıyaka, Atatürk gençliğini basketbol şöleninde buluşturacak. Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Basketbol Şubesi Pınar Karşıyaka işbirliğiyle Bostanlı Rekreasyon Alanında gerçekleştirilecek sokak basketbolu turnuvasına, 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Üçer kişilik takımlarla oynanması nedeniyle “3x3 Streetball” adıyla anılan turnuva, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) takvimine girmeyi başardı. Önemli sponsorların destek verdiği organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Önümüzdeki yıl daha çok takımın katılmasıyla organizasyonu büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca rekreasyon alanı dışındaki sahalarda da maçlar oynatarak alanı genişletmek de planlarımız arasında” diye konuştu.

İki günlük şölen

Bostanlı Rekreasyon Alanındaki basketbol sahalarında 32 takımla gerçekleşecek turnuva, şenlik havasında olacak. Organizasyona katılmak isteyen takımlar, 15 Mayıs'a kadar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonuna kayıt yaptırabilecek. 18 Mayıs'ta başlayacak organizasyon, 19 Mayıs Pazar saat 19.45'teki ödül töreni ve konserle son bulacak. Maçların yanı sıra birçok gösteriye de ev sahipliği yapacak organizasyona Pınar, Altınyıldız Classics, Medical Park, Redbull, Ege Medya, USA Team Fans gibi önemli firmalar sponsorluklarıyla destek oluyor.