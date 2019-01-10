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Karşıyaka'da Tanju Okan gecesi

Farklı sanat etkinlikleri ile unutulmaz isimlerin şarkılarını sanatseverler ile buluşturan Karşıyaka Belediyesi, bu kez usta sanatçı Tanju Okan için özel bir gece düzenledi.

KODA Genel Sanat Yönetmeni Teyfik Rodos, Tanju Okan'ın unutulmayan şarkılarını İzmirli müzikseverlere sundu.



Suat Taşer Sanat Merkezindeki konserde başta; Kadınım, Hasret, Öyle Sarhoş Olsam ki, Deniz ve Mehtap, Çal Çingene olmak üzere Tanju Okan'ın yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları seslendirildi. Bin kişilik salon tıka basa dolarken, sanatseverler danslarıyla Rodos'a eşlik etti.



“İlgi bizi mutlu etti”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiye'nin en önemli sanatçılarını Karşıyakamızda yaşatıyor, yıl boyu anma konserleri ile o güzel şarkılarını sanatseverler ile buluşturuyoruz. İzmir sevdalısı Tanju Okan'ı için düzenlediğimiz geceye ilginin bu kadar büyük olması bizleri de mutlu etti” dedi.

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