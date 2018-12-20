Karşıyaka'da Tasarımcı Günleri başladı

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesi yararına düzenlenen Tasarımcı Günlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Karşıyaka ilçesinde, İZBAN İstasyonu yanındaki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen "Bir Çocuk Bin Gülüş" projesinin organizasyonuna İzmir'in farklı bölgelerinden 30'ya yakın tasarımcı ve atölye katıldı.

Açılan stantlarda; el yapımı takı, aksesuar, oyuncak, ahşap obje, seramik ve tablo gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuldu. Özellikle yılbaşı temalı hediyelik eşyalar ve süslemeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tasarımcı ve atölyelerin, kırtasiye setleri bağışlayarak ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldüreceği organizasyonda, vatandaşlarda Bir Çocuk Bin Gülüş standını ziyaret ederek projeye katkı sağlayabileceği ifade edildi. Sfest iş birliğiyle düzenlenen Tasarımcı Günlerinin, 22 Aralık Cumartesi saat 18.00'da sona ereceği ifade edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, etkinlikle ilgili, "Bugüne kadar 81 ilden 50 bin ihtiyaç sahibi çocuğumuzun giysi, bot, mont ve kırtasiye malzemesi gibi çeşitli eksiklerini tamamladığımız ‘Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi' büyümeye devam ediyor. Bu kez de kentimizin başarılı tasarımcıları, onlarca çocuğumuzun daha yüzünü güldürebilmek için bir araya geldi. Hem projemize destek vermek hem de el emeği göz nuru ürünlere sahip olmak isteyen herkesi Tasarımcı Günleri'ne bekliyoruz" dedi.