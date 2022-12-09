Karşıyaka'da tek hedef 3 puan

Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, pazar günü oynayacağı Belediye Kütahyaspor maçındaki tek hedefini 3 puan almak olarak belirledi. Yeşil-kırmızılılar, olası bir kötü senaryoda 10 hafta sonra ilk kez play-off hattının dışında kalabilir.

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 11 Aralık Pazar günü Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 14.00'de Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılıların tek hedefi bu zorlu mücadelede 3 puan almak olacak. Aksi takdirde kaf-kaf, Ağrı 1970 ve Belediye Derincespor'un alacağı sonuçlara göre kendini bir anda play-off hattının dışında bulabilir. İzmir temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Böylece kaf-kaf, bu sezon topladığı 27 puanın 13'ünü deplasmanda kazanmış oldu.