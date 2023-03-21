Karşıyaka'da yeni transferler sessiz kaldı

Ara transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu katan Karşıyaka'da, yeni transferler beklenen katkıyı veremedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da işler istenildiği gibi gitmeyince Teknik Direktör Erman Güraçar'la yollarını ayırıp takımın başına Selahaddin Dinçel'i getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcının raporuyla birlikte kadroya Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Ferhat Katipoğlu dahil edildi ve alternatifli bir kadro oluşturuldu. Yaklaşık 7 hafta geçmesine rağmen bu transferlerden sadece Yılmaz Ceylan 1 gollük katkı verebildi. Kalan 6 oyuncu ise düzgün süre bulamazken, skor katkısı da sağlayamadı.

Öte yandan Karşıyaka, puan tablosunda da 6. sıraya kadar geriledi.