Karşıyaka'da yılın en başarılı öğrencilerine ödül

sınıf öğrencilerini törenle ödüllendirdi.

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM)'nde gerçekleştirilen törende, merkezde eğitim gören ve yıl içinde yapılan tüm sınavların ortalamasına göre en üst sıralarda yer alan 5, 6, 7. sınıf düzeyindeki toplam 30 öğrenciye takdir belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, merkez yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yanı sıra Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Yılmaz Tekeli ile İzmir Kent Konseyleri Birliği üyeleri de katıldı.

Törende Başkan Tugay'ın elinden ödüllerini alan çocuklar, sevinç ve heyecan dolu anlar yaşadı. Eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Tugay, “İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezimizde her yıl ortalama iki bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlanıyor. 11. yılındaki bu merkezi kuran ve bugünlere getiren herkese teşekkür ediyorum. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Öğretmenin ve okulun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Burada özveriyle görev yapan bütün öğretmen ve idarecilere teşekkür ediyorum. Bu hizmetin gelişerek devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hizmet bayrağını daha da ileriye taşıyacağız. Ödül alan çocuklarımızı kutluyor, gelecekte çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum” dedi.

KARGEM Müdürü Cem Yüksel de, "KARGEM olarak, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında başarı seviyemizi her geçen yıl artırıyoruz. Öğrencilerimizin gelecek yıllarda bizleri daha da gururlandıracak sonuçlar alacağına inanıyoruz. Bilim ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, çocuklarımızı sosyal ve kültürel açıdan da gelişmiş, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek gibi bir amacımız da var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.