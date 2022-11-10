Karşıyaka'dan 10 Kasım'a özel forma

Karşıyaka Spor Kulübü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel tasarlanan formalarını satışa çıkardı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir harekete imza attı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 10 Kasım 1938'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına forma çıkardı. Çıkarılan formalar kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak taraftarların ilgisine sunuldu. Siyah ve beyaz olarak çıkarılan formalar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu fotoğraflara ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne yer verildi. Paylaşımın ardından yeşil-kırmızılı taraftarlar, formalara büyük ilgi gösterdi.