Karşıyaka'dan çifte transfer

Karşıyaka Spor Kulübü, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu ile 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Küpeli'yi kadrosuna kattı.

Karşıyaka Spor Kulübü, iki oyuncu birden transfer etti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hoş geldin, Erdinç Çepoğlu! 1990 doğumlu savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Pazarspor'da profesyonel olduktan sonra Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Belediye Kütahyaspor forması giyen Erdinç Çepoğlu, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkmıştı” ifadelerine yer verildi. Kaf Kaf, kadrosuna kattığı Sefa Küpeli transferini ise şu sözlerle duyurdu, “Hoş geldin, Sefa Küpeli! 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Sefa küpeli ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Sefa'ya hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”