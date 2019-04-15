Karşıyaka'dan Cizre'ye yardım köprüsü

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir okula 20 koli yardım malzemesi gönderdi. Pergamon Lions Kulübü işbirliğiyle hazırlanan koliler, onlarca Şırnaklı çocuğun yüzünü güldürdü.

Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), Türkiye'nin farklı kentlerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara da yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda Pergamon Lions Kulübü ile işbirliği yapan merkez, Şırnak'ın Cizre ilçesi Koçpınar köyündeki Dicle İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin çeşitli eksiklerini tamamladı.

Okulda coşkulu karşılama

KARGEM öğretmen ve öğrencileri ile bağışçı Sergül Okay'ın da katkı koyduğu yardım kolilerinde; kitap, kazak, gömlek, bot, kırtasiye malzemesi, spor malzemesi ve top gibi çeşitli eşyalar yer aldı. Kamyona yüklenerek okula ulaştırılan 20 koli, Şırnaklı öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

“Dayanışmamız sürecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesini istiyoruz. Bu anlayışla KARGEM'de Karşıyakalı çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sağlarken, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerindeki ihtiyaç sahibi evlatlarımızı da unutmuyoruz. Cizre'deki çocuklarımızın yüzünü güldürmemizi sağlayan tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.