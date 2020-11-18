Karşıyaka'dan depremin simgesi Ayda'ya ziyaret

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir depreminin simgelerinden 3 yaşındaki Ayda ve Babası Uğur Gezgin'i ziyaret etti.

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, depremin simgelerinden biri olmuştu. Depremde annesi Fidan Gezgin'i kaybeden Ayda, hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilmişti. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da Ayda Gezgin ve Babası Uğur Gezgin'e ziyarette bulundu.

Karşıyaka'dan Gezgin ailesine ziyaret

Ziyaretle alakalı yeşil-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşadığımız depremin ardından, kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran ve hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar."