İhlas Haber Ajansı

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Karşıyaka'dan Korhan Özen hamlesi

TFF 3.

Lig ekiplerinden Karşıyaka, sportif direktörlük görevine Korhan Özen'in getirildiğini duyurdu.


Yeni sezon öncesinde futbol şubede yapılanmaya giden Karşıyaka'da hareketli günler yaşanıyor. Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde kulübün altyapısından yetişen ve futbolcu, teknik direktör, son 4 sezondur da sportif direktör olarak görev yapan Atilla Güneş görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Oluşan bu boşluğu doldurmak isteyen Kaf-Kaf, yine altyapısından yetişen ve Karşıyaka'da da forma giyen Korhan Özen'in sportif direktörlük görevine getirildiği açıklandı. 43 yaşındaki futbol adamı 1999-2004 yılları arasında yeşil-kırmızılılarda forma giyip şampiyon kadroda yer aldı. Özen, futbol kariyerinden sonra da Ankaragücü, Ç. Rizespor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor ve Samsunspor gibi önemli takımlarda da antrenörlük yaptı.

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