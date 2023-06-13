Karşıyaka'dan Korhan Özen hamlesi

Lig ekiplerinden Karşıyaka, sportif direktörlük görevine Korhan Özen'in getirildiğini duyurdu.

Yeni sezon öncesinde futbol şubede yapılanmaya giden Karşıyaka'da hareketli günler yaşanıyor. Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde kulübün altyapısından yetişen ve futbolcu, teknik direktör, son 4 sezondur da sportif direktör olarak görev yapan Atilla Güneş görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Oluşan bu boşluğu doldurmak isteyen Kaf-Kaf, yine altyapısından yetişen ve Karşıyaka'da da forma giyen Korhan Özen'in sportif direktörlük görevine getirildiği açıklandı. 43 yaşındaki futbol adamı 1999-2004 yılları arasında yeşil-kırmızılılarda forma giyip şampiyon kadroda yer aldı. Özen, futbol kariyerinden sonra da Ankaragücü, Ç. Rizespor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor ve Samsunspor gibi önemli takımlarda da antrenörlük yaptı.