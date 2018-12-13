Karşıyaka'dan Şırnak'a dayanışma eli

İzmir'de, Anadolu'nun farklı il ve ilçeleriyle dayanışma ruhunu güçlendirmek isteyen ve bu alanda çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, bir sivil toplum kuruluşuyla birlikte Cizre'deki bir ortaokula 20 koli eğitim malzemesi gönderdi.

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir ortaokuldan gelen yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı. Bir sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan; kitap, sınav, test, projeksiyon cihazı ve yazıcı gibi eğitim malzemeleri, kamyona yüklenerek Koçpınar Köyü Dicle Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Hediyelerini büyük sevinçle karşılayan Şırnaklı öğrenciler ve öğretmenler, gönderdikleri fotoğraflarla Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a, İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'ne ve Pergamon Lions Kulübü'ne teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, organizasyonla alakalı, "Her alanda sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerini Karşıyakamızın dışına da taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla, Şırnak'taki bir ortaokulumuzun ihtiyaçlarını Pergamon Lions Kulübü işbirliğiyle karşılamaya çalıştık. Evlatlarımızın eğitimlerine bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız için" dedi.