Karşıyaka'dan üretime büyük destek

Türkiye'nin ilk ‘Roman Kooperatifi'nin kurulduğu, kadınların kooperatif çatısında birleştirip el emeklerini kazanca dönüştürdüğü Karşıyaka; Kent Koop Gıda Market ve Balköy gibi projelerle de üretici ve tüketici arasında köprü oldu.

Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla üretimin ve üreticinin destekçisi olan Karşıyaka Belediyesi, kooperatifleşme alanında öncü projeleri hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk ‘Roman Kooperatifi'nin kurulduğu, kadınların kooperatif çatısında birleştirip el emeklerini kazanca dönüştürdüğü Karşıyaka; Kent Koop Gıda Market ve Balköy gibi projelerle de üretici ve tüketici arasında köprü oldu.

Kadının gücü Hindistan'a ulaştı

Karşıyaka Belediyesinin kooperatifleşmeye destek hareketinin ilk adımlarından biri olan ve yaklaşık 700 kadının yararlandığı ‘Karşıyaka Üretici Kadın Kooperatifi', alanında Türkiye'nin en büyük oluşumlarından biri haline geldi. Nikah şekerinden ev aksesuarlarına kadar onlarca farklı kalemde üretim yapan kadınlar, fuar ve festival gibi çeşitli organizasyonlara katılarak el emeklerini kazanca dönüştürme imkanı buldu. Verilen eğitimler sayesinde seramik yapımında uzmanlaşan Karşıyakalı kadınlar, bu sayede yurt dışına da açıldı. Hazırlanan seramik tabak, fincan ve vazolar, Hindistan'dan alıcı buldu.

Romanlar tek çatı altında

Karşıyaka Belediyesi, Roman kökenli vatandaşlara istihdam imkanı sağlamak ve sosyo-ekonomik durumlarının iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye'de bir ilke imza atarak ‘Karşıyaka Örnekköy Roman Toplumu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kurdu. Uzmanlardan çeşitli eğitimler alan Romanlar, mısırcılık ve hasırcılık gibi alanlarda ekonomik faaliyetlerine başladı.

Üreticiden tüketiciye

Hem kooperatifleri desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli gıda sunmak için ‘Kent Koop Gıda Market' konseptini oluşturan Karşıyaka Belediyesi, köylerin bereketini kente taşıdı. Açılan 4 şubede, 30 üretici kooperatifinden alınan doğal ve güvenli ürünler uygun fiyatlarla halka sunulurken; marketler bugüne kadar toplamda 1,5 milyondan fazla kişiye hizmet verdi. Karşıyaka Belediyesi kuruluşu Kent A.Ş. bünyesindeki restoranlarda da gıda ürünleri kooperatiflerden temin edilerek üreticilere destek sağlandı.

Sancaklı ‘Balköy' ile marka oldu

Köy yaşamının hala korunduğu Sancaklı Mahallesinde hayata geçirilen Balköy Projesi de Karşıyaka Belediyesinin, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünün güldüren uygulamalarından biri oldu. Üreticiden alınan ve Sancaklı'daki ‘Bal Şişeleme Tesisi'nde ambalajlanıp ‘Balköy' markasıyla satışa sunulan çiçek ve çam balı da tüketicilerin büyük beğenisini kazandı.

Türkiye'ye örnek projeler

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz ve köylümüzü baş tacı ediyoruz. Bugüne kadar kooperatiflerimizi desteklemek adına yaptığımız çalışmalarla bu kararlılığımızı gösterdik. Sadece çiftçimizi ve köylümüzü değil, üreten her bireyi desteklemeyi ve her kesimi üretime teşvik etmeyi sorumluluğumuz olarak gördük. Bu amaçla Kadın Kooperatifi, Roman Kooperatifi gibi oluşumlara öncülük ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üretenden ve emekten yana olmaya; ekonomik kalkınma ve sosyal barışın anahtarı olan kooperatifçiliği desteklemeye devam edeceğiz” dedi.