Karşıyakalı çocuklara deniz kenarında kar sürprizi

İzmir Karşıyaka'da pandemi nedeniyle evlerinde sıkıntılı günler geçiren çocukların kar hayalleri gerçeğe dönüştü.

Alaybey Muhtarı Servin Akkuş'un girişimleriyle Spil Dağı'ndan Karşıyaka'ya bir kamyon dolusu kar getirildi. Sokağa çıkma serbestliği olan saatlerde sahilde bulunan Tersane Kafe önündeki beton zemine dökülen kar, çocuklara büyük mutluluk yaşattı. Adeta salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntılı zamanların acısını çıkaran minikler, iki saat boyunca doyasıya oyunlar oynadı, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Unutamayacakları bir gün geçiren Karşıyakalı çocuklar ve aileleri, taleplerini karşılıksız bırakmayan Alaybey Muhtarı Servin Akkuş'a teşekkür ettiler.