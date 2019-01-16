Karşıyakalı çocuklara yarıyıl müjdesi

Evrensel Çocuk Müzesi'ndeki atölyeler, kültür merkezlerindeki ücretsiz tiyatro gösterileri ve İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi öğrencilerine yönelik İngilizce konuşma kulübü, binlerce çocuğa hem keyifli hem de verimli bir tatil yaşatacak.

Alanında Türkiye'de ilk olan ve büyük ilgi gören Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, 21 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında; etkileşimli hikaye, dino, boyaların renkli dünyası, kilim ve kelebeğin başkalaşımı başlıklı atölyelerde çocukları ağırlayacak. Program için 0537 659 38 05 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Ücretsiz tiyatro oyunları

Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro şölenine de Deniz Baykal, Ahmet Piriştina ve Çarşı Kültür Merkezleri ev sahipliği yapacak. Hayal Tamircisi, Meraklı Ruli, En Güçlü Kim?, Sağlıksız Kral, Uzun Kuyruk ile Çizmeli Kedi ve Sihirli Şarkı oyunları, tatil süresince farklı günlerde küçük tiyatroseverler ile buluşacak.

İngilizce Konuşma Kulübü

Yarıyıl tatilinde ayrıca, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi ve American House Dil Okulları Karşıyaka Şubesi işbirliğiyle İngilizce Konuşma Kulübü açılacak. Ücretsiz eğitim merkezin tüm öğrencilerine açık olacak. Çocuk ve gençler bir yandan İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirirken, bir yandan da oyunlarla eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacak. Tüm etkinlikler için belediyenin web sitesinden bilgi alınabilecek.

Öğrencilere ödül zamanı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eğitim yaşamlarında zorlu bir dönemi daha geride bırakan çocuklarımızı ödüllendirmek, nitelikli ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak için dolu dolu bir program hazırladık. Etkinliklerimize tüm çocuklarımızı bekliyor, şimdiden iyi tatiller diliyorum” dedi.