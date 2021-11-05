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Karşıyakalı Efe, Süper Amatör'e

Karşıyaka altyapısında yetişen 23 yaşındaki defans oyuncusu Efe Fatih Eryener, Muğla Süper Amatör Lig takımlarından Ortaca Belediyespor’a transfer oldu.

Karşıyaka altyapısında yetişen 23 yaşındaki defans oyuncusu Efe Fatih Eryener, Muğla Süper Amatör Lig takımlarından Ortaca Belediyespor'a transfer oldu.


Karşıyaka altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel olan Efe Fatih Eryener, yeşil-kırmızılı takımda forma şansı bulamamıştı. Geçtiğimiz Mart ayından Karşıyaka ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 23 yaşındaki defans oyuncusu, kulüpsüz kalmıştı. Yaklaşık 7 aylık sürenin ardından Eryener, Muğla Süper Amatör Lig takımlarından Ortaca Belediyespor'a transfer oldu. Transferi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eryener, “2021-2022 sezonu için Ortaca Belediyespor Kulübü ile anlaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

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