Karşıyakalı ‘masterler' sahaya iniyor

Karşıyaka Belediyesi, futbola gönül veren ‘usta' oyuncuları, Masterler Erol Baş Futbol Turnuvası'nda buluşturacak.

Karşıyaka'da ustalar sahaya iniyor. Karşıyaka Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen , Masterler Erol Baş Futbol Turnuvası, 12-25 Haziran tarihleri arasında, Latife Hanım Mahallesi'ndeki Karşıyaka'nın Efsaneleri Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün unutulmaz kaptanlarından Erol Baş'a ithaf edilen turnuvanın açılış töreni, 12 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak. Ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da forma giyeceği Karşıyaka Belediyesi Masterler ile Karşıyaka Genç Masterler takımları arasında, turnuvanın ilk maçı oynanacak.

11 takım mücadele edecek

Eleme usulüyle yapılacak turnuvada, 40 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan toplam 11 takım sahaya çıkacak. 25 Haziran'daki final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle; birinci ve ikinci olacak takımlara kupa ile madalya, diğer takımlara da katılım plaketleri takdim edilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Büyük değerimiz Erol Baş anısına gerçekleşecek turnuvamızda, Karşıyakamızın master futbol takımlarının centilmenlikleri ve performanslarıyla gençlere örnek olacağına inanıyorum. Hem oyunculara destek olmak hem de müsabakaların heyecanını paylaşmak isteyen herkesi tribünlerimize bekliyoruz” dedi.