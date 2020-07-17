İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği

Karşıyaka taraftarı, 3.

Lig Play-Off müsabakaları için Antalya'ya gidecek olan takımlarına, son antrenman öncesinde tesislere giderek destek verdi.


Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'u 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. 22 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçları öncesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı takıma, taraftarları sürpriz yaptı. Karşıyakalı taraftarlar ellerinde meşalelerle İzmir'deki son antrenmanını yapan futbolculara destek verdi. Meşalerlerle geceyi aydınlatan taraftarlar, tezahüratlarla da gecenin sessizliğini bozdu. Karşıyakalı futbolcular da taraftarlara teşekkür ederek alkışlarla yanıt verdi.


Karşıyaka, yaptığı son antrenmanın ardından Antalya'ya giderek Belediye Derincespor maçı için kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.