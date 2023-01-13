Karşıyakalı taraftarlardan tesis ziyareti

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Kaf-Kaf, ligde aldığı kötü sonuçlardan sonra lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 10 puan gerisine düştü. Yeşil-kırmızılılar, bu arayı kapatmak için ocak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve kadrosuna Burak Başkaya, Ali Say, Yılmaz Ceylan ve Batuhan Akyüz gibi 4 önemli oyuncu takviyesi yaptı. İzmir temsilcisinin taraftarları da cumartesi günü oynanacak Nevşehir Belediyespor maçı öncesinde tesislere ziyaret gerçekleştirdi. Karşıyakalı taraftarlar, takımlarına ve oyuncu grubuna güvendiklerini vurgularken bu sezon şampiyonluk istediklerini de dile getirdiler. Yeşil-kırmızılı oyuncular da ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler.