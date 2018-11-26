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Karşıyaka'nın 303 günlük hasreti sona erdi

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta deplasmanda Yeni Orduspor'u deviren Karşıyaka, İzmir dışında tam 303 gün aradan sonra galip gelmeyi başardı.


Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Mesut Toros'un teknik adamlık koltuğuna oturmasıyla çıkışa geçen Karşıyaka, haftayı Yeni Orduspor galibiyetiyle noktaladı. Güçlü rakibini Hakan Kuş ve Mustafa Aşan'ın golleriyle deviren yeşil-kırmızılılar, İzmir dışında tam 303 gün sonra maç kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Son olarak 2017/2018 sezonunun 19. haftasında deplasmanda Silivrispor'u deviren İzmir ekibi, o tarihten sonra bir daha İzmir dışında kazanamamıştı. 27 Ocak 2018 tarihinde Silivrispor'u devirdikten sonra yeşil-kırmızılıların hasreti Ordu'da sona erdi.



“Sistemimiz oturuyor”


Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, devre arasına kadar toplayabildikleri puanları toplamak istediklerini söyledi. Toros, “Oyun sistemimizi oturtmaya başladık. Özellikle takım savunmasını oldukça iyi yapıyor. Oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Maç öncesinde stratejimiz rakip hücuma çıkarken baskı yapıp topu kazanmaktı. Hafta boyunca buna çalıştık ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı. Önemli bir galibiyet aldık. Haftaya oynayacağımız Adıyaman 1954 maçını kazanarak bu galibiyeti taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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