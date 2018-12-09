Karşıyaka'nın anıtına “Dünya” ödülü

Karşıyaka Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile alt kısmında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi, İngiltere'de verilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında “Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi” ve “Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi” kategorilerinde ‘Dünya Ödülü'nün sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 1995 yılından bu yana verilen Uluslararası Gayrimenkul Ödüllerinde geçtiğimiz ay Avrupa kategorisinde iki büyük ödülün sahibi olan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile alt kısmında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi, bu kez ‘Dünya Ödülü'ne layık görüldü. Finale kalan onlarca ülke ve şehir arasında tek kamu yönetimi olan Karşıyaka Belediyesi, ödüle ulaşarak İzmir'e ve Türkiye'ye yine bir onuru yaşattı.

Afrika, Amerika ve Avrupa ülkelerinden 157 farklı projenin yarıştığı Dünya Finalleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da katıldığı törende, Anıt ve Müze, En İyi Kamu Kullanım Alanları Geliştirilmesi Ödülü ile En iyi Uluslararası Dünya Ödülü'ne layık görüldü. 65 uluslararası jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucu, farklı kategorilerde sadece 84 proje ödüle ulaştı. Karşıyaka Belediyesi, ödüle ulaşan tek kamu kurumu olarak da dikkat çekti.

“Bu gurur hepimizin”

Ödülü Londra'da alan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtımız, Avrupa Ödülünden sonra, Dünya Ödülü'nün de sahibi oldu. Biz bu projeyi hayata geçirirken, değerli bir iş yaptığımızı biliyorduk. Artık dünya bu güzel ve anlamlı Anıtımızı tanıyor, Kadına Saygı Müzemizi tanıyor. Dünya Ödülü, Karşıyakamıza hayırlı olsun. Ödülü tüm Karşıyakalılar adına aldım. Bu gurur hepimizin” dedi.