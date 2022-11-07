Karşıyaka'nın dış saha farkı

Karşıyaka, bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanın 12'sini dış sahada elde etmiş oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka'nın, bu sezonki dış saha performansı dikkat çekiyor. Sezona Nevşehir Belediyespor deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, daha sonra 1922 Konyaspor'u 3-1, Eskişehirspor ve Yomraspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Bu süreçte tek deplasman mağlubiyeti Hacettepe 1945'e karşı alındı. Karşıyaka, söz konusu müsabakalarda 8 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü. Yeşil-kırmızılı takımın tek hedefi ise deplasmandaki başarıyı iç sahada da göstermek.

Lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 6 puan arkasında ikinci basamakta bulunan Karşıyaka, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı.