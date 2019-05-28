Karşıyaka'nın en güzel balkon ve bahçeleri ödül getirdi

Karşıyaka Belediyesi tarafından 18'inci kez düzenlenen En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Kentin en estetik, özgün ve renkli balkon ile bahçelerini oluşturan Karşıyakalılar, Çiçek Festivali kapsamında düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İzmir Çiçekçiler Odası, İzmir Ticaret Odası ile İzmir Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi'nin de destek verdiği yarışma bu yıl; ‘balkon', ‘müstakil bahçe', ‘apartman bahçesi' ve ‘site bahçesi' olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ilk 3'e giren katılımcılara, 18. Çiçek Festivali kapsamında Bostanlı Pazaryeri'nde düzenlenen törenle plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Daha güzel bir kent için

Törene katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Kendi çevresini, balkonunu ve bahçesini güzelleştirerek Karşıyakamıza da güzellik katan yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çevremize karşı toplumsal duyarlılığı güçlendirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz organizasyona katılan ve dereceye giren tüm Karşıyakalıları da yürekten kutluyorum. Daha yeşil bir kent ve daha yaşanabilir bir dünya için el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi.