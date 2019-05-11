Karşıyaka'nın inancı tam

Lig 2. Grup Yarı Final Play-Off ilk maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor ile berabere kalan Karşıyaka'da Teknik Direktör Mesut Toros, “Kaybedilen bir şey yok. Sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Lig 2. Grup Yarı Final Play-Off ilk maçında kendi evinde Van Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalarak rövanş öncesinde avantajı cebine koyamayan Karşıyaka tura inanıyor. Bir penaltı atışından yararlanamadıkları maçta kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Teknik Direktör Mesut Toros, Van'da oynanacak olan rövanş maçında son düdüğe kadar mücadele edeceklerini söyledi. Toros, “Kendi taraftarımız önünde kazanmayı çok isterdik ancak çok pozisyona girip değerlendiremedik. Bunun yanı sıra bir penaltı atışından yararlanamadık. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. Hem oyuncularımız hem de bizler turu geçeceğimize sonuna kadar inanıyoruz. Van'da son düdüğe kadar savaşıp İzmir'e turla dönmekten başka bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

Hakeme sitem

Karşılaşmada iki penaltılarının verilmediğinin altını çizen Mesut Toros, “Ne yazık ki takdir haklarını hep rakipten yana kullanan bir hakem vardı. Verilmeyen iki penaltımız var. Mustafa'nın golünde Hakan'ın faul yaptığını söyledi. Sürekli oyunu soğutan bir rakip vardı. Maalesef hakem rakibin oyunu soğutmasına hem toleranslı davrandı” dedi.

Taraftara teşekkür

Atatürk Stadını dolduran Karşıyaka taraftarlarına da teşekkür eden başarılı teknik adam, “Oyuncularımız ilk kez böyle bir atmosferde forma giydiler. Taraftarlarımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Onlar da Karşıyaka'nın kendi çocuklarının verdiği bu mücadelenin haklarını veriyorlar. Onlara galibiyet armağan etmek isterdik” diye konuştu. Toros ayrıca karşılaşmada sakatlanan Doğukan İnci'nin kasığında sıkıntı olduğunu ve tedavisine başlandığını belirtti.