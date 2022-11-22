İhlas Haber Ajansı

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Karşıyaka'nın konuğu Çatalcaspor

TFF 3.

Lig 1. Grup 13. haftasında Karşıyaka, yarın Çatalcaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka'da tek hedef 3 puan.


Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, 13. hafta maçında yarın Çatalcaspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 14.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından 1 puan alarak hedefi doğrultusunda yara almıştı.


Böylece Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 8 puan gerisine düşmüş ve 3. sıraya gerilemişti. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın Çatalcaspor'u yenerek hem yaralarını sarmak hem de tekrar 2.'liğe çıkmak istiyor. Öte yandan Karşıyaka, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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