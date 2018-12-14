Karşıyaka'nın rakibi Elaziz Belediyespor

Lig 2. Grup 17. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, 1. devrenin son maçında, 15 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Elaziz Belediyespor'u Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

3. Lig 2. Grup 17. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, 1. devrenin son maçında Elaziz Belediyespor'u konuk edecek. Teknik Direktör Mesut Toros'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen İzmir ekibi, beş hafta süren yenilmezlik serisini geçen hafta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle bozmuştu. Kaf-Kaf'ın rakibi Elaziz Belediyespor ise beş hafta süren üç puan hasretini geçen hafta Van Büyükşehir Belediyesispor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle dindirdi.

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka, toplandığı 20 puanla 12. sırada yer alırken, Elaziz Belediyespor ise 19 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri ise 15 TL üzerinden satışa sunuldu. Sınır sayıda üretilen öğrenci biletlerinin fiyatlarının 10 TL olarak belirlendiği öğrenildi.