Karşıyaka'nın transfer yasağı kalktı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, bir açıklama yayınlayarak 5 sezondur devam eden transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Büyükkarcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “5 sezondur futbolda devam etmekte olan transfer yasağımız büyük uğraşlar sonucunda bugün itibarıyla kalkmış bulunmakta. Karşıyaka'mıza, camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Transfer yasağı konusunda tüm yaşananları, her detayıyla açıklayacağız. Bu konuda gece gündüz demeden çalışan, emek emek veren herkese canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Karşıyaka, borçlarından dolayı aldığı transfer yasağında 96 eski futbolcusunu, teknik direktörünü ve çalışanını ikna ederek yasağı kaldırmayı başardı. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer yasağının kaldırılması camiada büyük bir sevince neden olurken, yeşil-kırmızılı ekip anlaşmaya vardığı oyuncuların lisansını çıkarmaya çalışacak.