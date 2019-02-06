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Karşıyaka'ya yeni mahalle merkezi

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, Şemikler Mahallesi’nde yapımını tamamladığı yeni mahalle merkezine, CHP 20.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Şemikler Mahallesi'nde yapımını tamamladığı yeni mahalle merkezine, CHP 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un adını verdi. Binlerce vatandaşa ücretsiz sosyal hizmetler sunacak merkez, bu hafta sonu Bodur'un da katılacağı törenle hizmete açılacak.


Karşıyaka'ya kazandırdığı yeni yatırımları, topluma hizmet etmiş değerlerin isimleriyle taçlandıran Karşıyaka Belediyesi, bu geleneğini yeni mahalle merkezine de taşıdı. Şemikler Mahallesi'nde inşa edilen merkeze; CHP 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekili ve eski il başkanlarından Ali Rıza Bodur'un ismi verildi. Karşıyaka'daki 10'uncu mahalle merkezi olan tesis, 9 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da, coşkulu bir törenle faaliyete geçirilecek.


Şemikler Ali Rıza Bodur Mahalle Merkezi projesi, yıllar önce pazar yeri olarak inşa edilen ancak zaman içinde kullanım dışı bırakılan atıl binada hayata geçirildi. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, üç ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfak oluşturuldu. Engelli kullanımına da uygun olarak tasarlanan merkezde, ücretsiz meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecek. Sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla söyleşiler yapılacak, seminerler düzenlenecek. Sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamları oluşturulacak.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, merkezle ilgili, "Sosyal hizmetlerimizin önemli bir parçası olan mahalle merkezlerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Karşıyaka'ya çok yakışacak bu tesis, vefa geleneğimizin gereği olarak yine önemli bir değerimizin adını taşıyacak. Bu merkezi, ilimizin ve ülkemizin hafızası niteliğini taşıyan Ali Rıza Bodur'un adına açıyor olmamız da ayrıca önemli. Geçmişimizi unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bölgede yaşayan yurttaşlarımızın yeni buluşma noktası haline geleceğine inandığım ‘Şemikler Ali Rıza Bodur Mahalle Merkezi'nin açılışına tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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