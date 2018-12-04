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Kartal kardeşler, 50 yıldır Çeşme'de şans dağıtıyor

İzmir’in Çeşme ilçesinin sevilen seyyar piyango satıcıları Orhan ve Halil Kartal kardeşler, yarım asırdır ilçede şans dağıtıyorlar.

İzmir'in Çeşme ilçesinin sevilen seyyar piyango satıcıları Orhan ve Halil Kartal kardeşler, yarım asırdır ilçede şans dağıtıyorlar.


Babalarından devraldıkları meslekle yaz-kış, sıcak-soğuk demeden Çeşme Çarşısı'nda seyyar olarak milli piyango bileti satarak evlerinin geçimini sağlayan Orhan ve Halil Kartal, bu yıl da yılbaşında dağıtılacak 70 milyonluk büyük ikramiye için bilet satıyor.


Çeşmelilerin sevilen ismi iki kardeş, herkese hayaller kurduran 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendi satacakları biletlere çıkacağı inancıyla, herkesi bilet alarak şanslarını denemeye ve hayallerini gerçekleştirmeye davet etti.


Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu milli piyango biletlerinin fiyatlarına değinen Kartal kardeşler; tam biletin 70, yarım biletin 35, çeyrek biletin ise 17,50 liradan satışa çıktığını söyledi. Kartal kardeşler, yılbaşı biletlerine ilginin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşları son günlere kalmadan biletlerini almaya davet etti.

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