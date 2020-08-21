Katarakt ve görme kusurları tek operasyonla tedavi ediliyor

Dr. Sedat Selim, hem katarakt hem de görme kusurlarının tedavisinde sonuçlar veren trifokal göz içi lenslerinin gözlüksüz bir yaşam imkanı sunduğunu söyledi.

Halk arasında "akıllı lens" olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti. Covid-19 nedeniyle herkesin maske taktığı günümüzde gözlük kullananların camlardaki buharlaşma nedeniyle sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Dr. Selim, trifokal göz içi lenslerin bu soruna da çare olabildiğini kaydetti.

Gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Trifokal lenslerin lens ve gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığına ve günlük yaşamda büyük avantaj sağladığına dikkat çeken Dr. Selim, “Katarakt cerrahisinde multifokal göz içi lenslerinin gelişmesi ve çok kullanılmaya başlamasıyla birlikte ara mesafedeki görmeyi daha iyi hale getirebilecek lenslere ihtiyaç duyuldu. Günümüzde hemen her yaş grubunda olduğu gibi katarakt çağındaki kişilerde de bilgisayar ve tablet kullanımı arttı. Üstelik araba kullanırken göstergeleri rahat göremeyen fiyat etiketlerini rahat okuyamayan kişiler de benzer sıkıntılar yaşıyordu. Bu kişiler için ara mesafeyi de iyi gösteren göz içi lenslerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu. Trifokal göz içi lensleri bu ihtiyaç doğrultusunda, uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş sağlaması nedeniyle kullanım kolaylığı sunuyor.

Başarılı sonuçlar veriyor

Operasyon hakkında da bilgi veren Op. Dr. Sedat Selim, şunları söyledi: “Göz numaralarından kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor. Refraktif lens cerrahisi uzman hekim gözetiminde uygulandığında başarılı sonuçlar veriyor. Hastanın gözlüksüz bir yaşama başlamasını sağlıyor. Her bireyin göz yapısı farklı olduğu için trifokal lens kullanmaya uygun olmayabilir. Eğer kişide glokom, göz tembelliği diyabetik retinopati ve şaşılık gibi rahatsızlıklar varsa trifokal lens kullanılması uygun değildir.”