Katarakt'ta torik göz içi mercek dönemi

Dr. Ömer Takeş, gelişen teknolojiyle birlikte katarakt ameliyatın yapıldığını; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının da tedavi edilebildiğini söyledi. Dr. Takeş, "Torik göz içi merceği ile birlikte miyopi, hipermetropi, presbiyopi ve astigmat rahatsızlıklarının tedavisini büyük bir başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bir süre öncesine kadar mevcut merceklerle katarakt ameliyatında yalnızca myopi ve hipermetropi gibi kırma kusurlarının tedavisinin yapılabildiğini belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Dr. Ömer Takeş, astigmat rahatsızlığı bulunanların o dönemde gözlüğe bağımlı kaldığını ifade etti.

Son yıllarda kullanımı artan torik göz içi merceği ile birlikte astigmatın da tedavisinin yapılabildiğini kaydeden Dr. Takeş, "Günümüz katarakt cerrahisinde teknoloji hızla artıyor. Bununla birlikte hastaların da beklentileri yükseldi. İnsanlar artık mecbur kalmadıkça gözlük kullanmak istemiyor. Torik göz içi merceği ile birlikte miyopi, hipermetropi, presbiyopi ve astigmat rahatsızlıklarının tedavisini büyük bir başarıyla gerçekleştiriyoruz. Yani hastalar hem katarakttan hem de göz kırma kusurlarından aynı anda kurtuluyor. Gözlüğü bir kenara bırakıyor" diye konuştu.

Katarakt cerrahisinde torik göz içi mercekleri ile ilgili geçmişte bir tez yayınladığı bilgisini de veren Dr. Takeş, şöyle devam etti:

"Katarakt operasyonu tek göz için 10 dakika kadar sürüyor. İhtiyaç varsa 1 hafta sonra diğer göze de uygulanabiliyor. Hastalar ağrı sızı hissetmiyor. Hızlı bir iyileşme periyoduna giriyor. Ertesi gün günlük yaşamına dönebiliyor."