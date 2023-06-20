Katliam evinde pusuya yatıp, kurbanlarını tek tek öldürmüş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin eve gidip pusuya yattığı ve cinayete kurban giden 4 kişiyi tek tek öldürüp, parçaladığı cesetleri derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.

Bayraklı'daki bir evde, geçtiğimiz pazar günü Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetleri bulunmuştu. Cinayetlerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Saparmurad Hallyev'i Çeşme'de kıskıvrak yakalamıştı.

Tüyler ürperten ifade: "Tek tek öldürüp parçalara ayırmış"

Zanlı Hallyev'in sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, sevgilisi olan Gulkamar Hanymova'yı kendisini aldattığından şüphelendiği ve bu yüzden de ailenin tüm mensuplarını ortadan kaldırdığını söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesinde Salı günü önce Ruslan Kerimov'u, ardından da eve değişik zamanlarda gelen diğer kurbanları tek tek kesici aletlerle öldürdüğünü ardından cesetleri parçalara ayırarak derin dondurucu ve buzdolabına koyduğunu söylediği aktarıldı.

Parası olsa kaçacakmış

Öte yandan zanlının ifadesinde, Salı günü derin dondurucu aldığı için parası kalmadığını ve kaçamadığını söylediği de vurgulandı. Şüphelinin para biriktirmek için Çeşme'de inşaatta çalışmaya devam ettiği, yakalanmasaydı biriktirdiği parayla yurtdışına kaçmayı planladığı da ifadesinde yer aldı.

Öldürdüğü kişilerin telefonlarını Basmane'de sattı

Katil Saparmurad Hallyev'in, cinayetleri geçtiğimiz salı günü işlediği, daha sonra satın aldığı derin dondurucu içerisinde parçalanmış cesetleri muhafaza ettiği öğrenildi. Polis ifadelerde, şüphelinin derin dondurucu almak için çevre sakinlerine sorular sorduğunu, daha sonra Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki iş yerlerinden derin dondurucu satın aldığını öğrendi. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

3 şüpheliyle birlikte adliyede

Cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev ile birlikte, kendisine yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla Afgan uyruklu H.G.H, Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. O şüpheliler de Haliyev ile birlikte adliyeye sevk edildi.