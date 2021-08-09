Katliam gibi kazada ölen çift İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Feruz ve Kamuran Demir çifti, İzmir'in Dikili ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması neticesinde dün meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 15 kişi arasında bulunan yolculardan Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi memleketi İzmir'in Dikili ilçesine getirildi. Çiftin cenazeleri Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, yakınları ve komşularından helallik alındı. Feruz ve Kamuran Demir için Hasan Şentürk Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Şehir Kabristanlığına getirilen çiftin cenazesi burada gözyaşları içerisinde defnedildi.

Öte yandan, özel bir bankadan emekli olan Feruz Demir ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Kamuran Demir çiftinin 1,5 yıl önce Dikili'den ev aldığı belirtildi.