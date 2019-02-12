Kayalıklardan düşerek can veren genç kız defnedildi

Manisa'da manzarayı izlemek için çıktığı kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Meltem Sezer, memleketi İzmir'de gözyaşları arsında toprağa verildi.

İddiaya göre manzarayı izlemek için Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kayalıklara tırmanan ve kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Meltem Sezer (20) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Genç kızın cenazesi, Bayraklı'da bulunan Yeşilulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene baba Yüksel ve anne Zülal Sezer, abisi Görkem Sezer'in yanı sıra akrabaları ve okul arkadaşları da katıldı. Meltem Sezer'in abisi ve babası, tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Meltem Sezer'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.