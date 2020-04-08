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Kaybolan büyükbaş hayvanını gazeteciler yardımıyla drone ile buldu

İzmir’in Tire ilçesinde hayvancılık yapan Murat Akel isimli vatandaş, dağda kaybettiği büyükbaş hayvanını gazetecilerin yardımıyla drone ile buldu.

İzmir'in Tire ilçesinde hayvancılık yapan Murat Akel isimli vatandaş, dağda kaybettiği büyükbaş hayvanını gazetecilerin yardımıyla drone ile buldu.


Tire'de ilçesinde hayvancılık yapan Murat Akel, her gün olduğu gibi hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü. Akşam saatlerinde çiftliğine dönen Akel, yaptığı sayım sonucu büyükbaş hayvanlarından bir tanesinin olmadığını fark etti. Gece-gündüz dağlık arazide düvesini arayan Akel, hayvanını bulamadı. Son çare olarak dağlık arazide drone ile bulmaya karar veren Murat Akel, gazetecilerden yardım istedi. Gazeteciler ile birlikte dağlık alana giden Akel, burada drone ile tarama yaparak düvenin yerini belirledi. Ardından dağlık alana çıkan Akel'in yardımcıları, düveyi bulunduğu alandan aşağıya indirdi.


Murat Akel, gazetecilere teşekkür ederek, "Düvemi dün otlatmadan geldikten sonra yerinde olmadığını fark ettim. 5 saate yakın dağlık alanda düve aradık; ancak arazi dağlık ve çalılık bulmamız imkansızdı. Aklıma drone ile aramak geldi ve bu sayede düvemi bulduk. Gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Düveme kavuştum" dedi

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