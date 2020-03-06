Kayıp adam ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de ikamet eden Yılmaz Şakran (52) isimli kişi, dinlenme amaçlı olarak Derebaşı'nda bulunan evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz Şakran'dan haber alamayan eşi, panik halinde muhtara ulaştı. Şakran'ın yaşadığı eve gelen muhtar, durumdan şüphelenerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı açamayınca AKS ekipleri çağrıldı. Arkadan sürgülü olan kapıyı kıran ekipler, içeri girince Şakran'ın cansız bedeni ile karşılaştı. En az üç gün önce öldüğü tespit edilen talihsiz adam, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.