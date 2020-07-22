Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Erkek arkadaşıyla birlikte İzmir'den Manisa'ya giden ve dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte İzmir'in Menemen ilçesinde parkta bulundu. Her iki gencin de ailelerine müjdeli haber verildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki E.H., iddiaya göre babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrı yaşadıkları Manisa'daki annesinin yanına gitmek istedi. Erkek arkadaşı E.Y. ile dün akşam saatlerinde Menemen'den Manisa'ya giden genç kız, çantasını annesinin evine bırakarak geri döneceğini söyledi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. E.H.'nin bulunması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, genç kızın erkek arkadaşının ailesi de oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Edinilen bilgiye göre EH. ve E.Y., Manisa'nın ardından tekrar İzmir'e geldi ancak aileleriyle iletişime geçmedi. İki genç, bugün Çocuk Büro Amirliği ekiplerince Menemen ilçesinde parkta bulundu. E.H. ve E.Y.'nin ifadeleri alınırken, ailelere de müjdeli haber verildi.