İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp liseli genç dedesinin mezarı başında bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç, dedesinin mezarı başında bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç, dedesinin mezarı başında bulundu.


Edinilen bilgilere göre, İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tolga Uzbay (16), 26 Aralık Perşembe günü öğlen saatlerinde okuldan çıktı. Akşam saatlerinde çocukları eve dönmeyen aile, tüm aramalarına rağmen Tolga'yı bulamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı. Tolga Uzbay, yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yeniceköy'deki dedesinin mezarı başında bulundu. Gencin geceyi çok sevdiği dedesinin mezarında geçirdiği öğrenildi. Bulunan genç ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.